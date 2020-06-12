В России от коронавируса умерли 183 человека

За последние сутки в России умерли 183 пациента с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба в Telegram.

Всего за последние сутки в стране выявлено 8 987 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Больше всего в Москве (1714) и Московской области (730). «Из них 35,8 процента не имели клинических проявлений болезни», — уточняют в штабе.

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Московские врачи смогли вылечить в общей сложности свыше 118 тысяч человек С начала эпидемии в стране COVID-19 заразились свыше 500 тысяч человек. По оценкам итальянского вирусолога Массимо Клементи вирус становится менее агрессивным, так что, по его мнению, второй волны эпидемии к осени, как предрекает ВОЗ, может и не быть.

С начала июня в стране началось постепенное снятие ограничений. Например, в Москве отменили режим самоизоляции, разрешив горожанам свободно выходить на улицу. Однако в общественных местах жители столицы все еще должны носить маски и перчатки. По словам мэра города Сергея Собянина, массовая вакцинация может начаться к зиме. Также известно, что у некоторых москвичей иммунитет к COVID-19 оказался очень сильным. Антитела выявлены у каждого пятого жителя столицы.

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