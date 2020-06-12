Онищенко раскрыл правила осторожного выхода из карантина

Людям из групп риска, а также имеющим хронические заболевания стоит осторожно выходить из карантина. На предстоящих трехдневных выходных нужно соблюдать все правила безопасности. Об этом в беседе с RT заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Прежде всего, конечно, в Москве нужно воздержаться от прогулок на природе. Даже хотя бы потому, что люди были долгое время в изоляции, а сейчас они будут три дня сидеть на солнцепеке», — пояснил он. Эксперт добавил, что длинными выходными россияне еще успеют насладиться потом.

По словам врача, резкий выход из карантина может вызвать рост заболеваемости коронавирусом. В первую очередь, нужно продолжать пользоваться средствами индивидуальной защиты. Во вторую, нужно постепенно увеличивать физические нагрузки и время пребывания на солнце, посоветовал Онищенко.

Мнение медика разделяет и мэр Москвы Сергей Собянин. Он призвал горожан не выходить из дома в период праздников и напомнил, что в столице по-прежнему запрещены массовые мероприятия. По словам градоначальника, торжественные церемонии лучше посмотреть по телевизору.

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