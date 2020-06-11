России предсказали плавающий режим ограничений по коронавирусу

В России возможен плавающий режим ограничений по коронавирусу. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире «России 1», передает «Интерфакс».

Он отметил, что в настоящее время идет разработка непостоянного режима ограничений. Так, предполагается, что часть запретов может возвращаться в выходные дни.

«Могут использоваться разные режимы. Жесткий карантин, плавающие какие-то мероприятия, которые, ну, скажем, когда ограничения вводятся в выходные дни. Такой вариант тоже существует в этих моделях и может использоваться», — объяснил глава Минздрава.

Он добавил, что формат, при котором будет чередоваться введение карантина и его отмена, возможен.

В России за последние сутки было выявлено 8779 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 502 тысячи. Из них 260 тысяч выздоровели, свыше 6,5 тысяч скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.

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