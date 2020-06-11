Названы российские регионы с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал российские регионы с самой благоприятной ситуацией по коронавирусу. Об этом он рассказал в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.

По его словам, в 21 российском регионе ситуаций достаточно спокойная. «Но в остальных все-таки эпидемиологический процесс течет», — сказал глава Минздрава.

Отвечая на вопрос о регионах с наиболее благоприятно ситуацией, Мурашко назвал Тюменскую область. «Москва дает хороший результат по снижению госпитализации, по количеству заболевших», — отметил он, добавив, что сохранять правила гигиены, правила ограничений, которые рекомендуются населению, необходимо.

Ранее ученые РХТУ имени Д.И. Менделеева выяснили, что в России и Москве эпидемия коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 закончится в конце июня-июля. По расчетам специалистов, первая волна инфекции, пик которой пришелся на 29 апреля, принесла 196 тысяч инфицированных, а вторая волна с пиком 10 мая, возникшая из-за нарушений ограничительных мер, — более 76 тысяч. Третья волна эпидемии возникла после майских праздников, в результате чего также заразились около 76 тысяч человек.

За последние сутки в России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 174 пациента с коронавирусом, вылечились — 8367. Всего в России с начала пандемии зафиксировано 502 436 заболевших коронавирусной инфекцией. Выздоровели 261 150 человек, умерли — 6532.

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