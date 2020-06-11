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В России вылечились более 260 тысяч зараженных коронавирусом

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В России за последние сутки вылечились 8367 зараженных коронавирусом. Общее число выписанных пациентов превысило 261 тысячу, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве за день поправились 2236 жителей, в Подмосковье — 768. Следом идут Петербург (343), Белгородская (270), Нижегородская (244) и Новосибирская (239) области. Более ста излечившихся насчитывается в Башкирии, Чувашии, Пермский край, Свердловской, Ростовской, Тульской, Рязанской, Челябинской, Саратовской, Ульяновской, Омской областях.

К 11 июня в России выявлено 502 тысячи фактов заражения. 6532 человек умерло. Страна находится на третьем месте по числу инфицированных.

Ранее доктор биологических наук Анча Баранова говорила, что после выздоровления инфицированный человек может быть заразен еще 14 дней после исчезновения симптомов, поэтому необходимо делать несколько тестов на наличие вируса.

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