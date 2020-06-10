Названы сроки заразности выздоровевших пациентов с коронавирусом

Выздоровевшие пациенты с коронавирусом могут быть заразны в течение 14 дней после окончания симптомов. Такие сроки назвала доктор биологических наук Анча Баранова, передает «Московский комсомолец».

При этом, по словам Барановой, большинство вылечившихся могут быть безопасны и через неделю после исчезновения симптомов, а к некоторым симптомы могут вернуться через 10 дней.

Баранова рассказала, что в Азии используют правило «трех тестов», согласно которому выздоровевший должен сдать три теста на коронавирус в три разных дня. Первый сдается не ранее чем через 72 часа после окончания симптомов. Если все три теста отрицательны — пациент «свободен», в противном случае процедура запускается заново, объяснила доктор.

Ранее хирург-онколог Иван Карасев рассказал, что некоторые симптомы коронавируса и рака легких совпадают и их можно спутать. Он перечислил кашель, мокроту, затрудненное дыхание и кровохарканье, а среди тяжелых симптомов назвал двустороннюю пневмонию.

В России за весь период пандемии зафиксировано 493 657 зараженных, выздоровели 252 783, умерли 6358 человек.

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