В России число заразившихся коронавирусом превысило 500 тысяч

Общее число заразившихся коронавирусом в России превысило 500 тысяч. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Точное количество инфицированных в России за весь период пандемии — 502 436.

За последние сутки выявили 8 779 инфицированных в 84 регионах. Также за сутки зафиксировано 174 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 6 532 человека.

Ранее 11 июня сообщалось, что общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7,3 миллиона. Пандемия охватила 188 стран. В мире заражены 7 360 239 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 116,1 тысячи. За весь период пандемии скончался 416 201 пациент, 3,45 миллиона человек выздоровели.

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