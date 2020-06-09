Больше половины жителей пострадавшего от коронавируса города выработали антитела

Больше половины жителей итальянского города Бергамо, который стал одним из наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса городов, выработали антитела к этой инфекции. Об этом сообщило городское агентство здравоохранения, передает РИА Новости.

Согласно серологическому исследованию, которое проводилось с 23 апреля по 3 июня, положительный результат на антитела показали 56,9 процента местных жителей. У сотрудников системы здравоохранения этот показатель составляет 30,6 процента.

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Всего было проведено чуть более 20 тысяч тестов, из них 9,9 тысячи — среди обычного населения, а 10,4 тысячи — среди медиков. Погрешность с неопределенным результатом показали анализы примерно 3,2 процента протестированных.

Тест на антитела к коронавирусу позволяет, в частности, выяснить, переболел человек инфекцией или нет. Антитела показывают, была ли реакция иммунитета на коронавирус, независимо от того, наблюдались ли признаки заболевания или оно протекало бессимптомно.

Ранее министр национального развития Сингапура Лоуренс Вон предположил, что вакцина от коронавируса может не выработать у человека долгосрочный иммунитет и станет эндемическим заболеванием. В связи с этим глава ведомства призвал готовиться к долгосрочной борьбе с вирусом.

По данным на 9 июня, в мире более 7,08 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 405 тысяч скончались, более 3,1 миллиона излечились. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Бразилия, Россия, Великобритания и Индия.

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