В еще одном регионе России отменили обязательную самоизоляцию для прибывающих

Власти Бурятии отменили обязательную самоизоляцию на 14 дней для прибывающих в республику. Об этом сообщается на сайте пресс-службы правительства российского региона.

Гражданам, которые приезжают в Бурятию, надо будет заполнить анкету, выданную республиканским управлением Роспотребнадзора. В ней необходимо указать место и дату пребывания за пределами региона, а также контактную информацию, в том числе место регистрации и фактического проживания. С пятого по десятый день со дня прибытия будет производиться бесплатное лабораторное исследование на наличие коронавируса.

Соответствующие изменения внесены указом главы Бурятии от 13.03.2020 №37 «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с 15 июля будет отменена обязательная обсервация для приезжих и снят режим самоизоляции для жителей региона. Курорт откроется для всех россиян с 1 июля, для иностранных туристов, в том числе с Украины, сохранится обязательная самоизоляция. Он добавил, что приезжающие на полуостров гости не обязаны сдавать тест на коронавирус, однако при въезде в аэропорту, на железнодорожном вокзале и на Крымском мосту их будут проверять на наличие температуры и признаков ОРВИ.

С начала пандемии в России выявлено 520 129 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 6829 летальных исходов, выздоровел 274 641 человек.

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