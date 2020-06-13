Боец Шлеменко обнаружил в Иртыше тело утонувшего мужчины

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко в своем Instagram рассказал об обнаруженном им в Иртыше теле неизвестного утонувшего мужчины.

По словам спортсмена, труп мужчины в возрасте 40-45 лет он заметил в 15 метрах от берега во время отдыха с сыном на пляже. Шлеменко вытащил тело из воды и вызвал полицию. По мнению бойца, смерть наступила примерно сутки назад.

На счету 36-летнего россиянина 59 побед и 13 поражений в профессиональной карьере.

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