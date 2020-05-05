Шлеменко порассуждал о вражеских алкомаркетах во время пандемии коронавируса

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко в Instagram порассуждал о вражеских алкомаркетах во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.

Шлеменко посчитал неправильным то, что во время режима самоизоляции в России запрещено тренироваться в спортзале, но можно приобрести алкоголь в магазинах. «Явно мир сошел с ума, или кто-то специально все перевернул с ног на голову. Но враг одного не учел: мы народ-победитель! Победа будет за нами!» – написал он.

На счету 35-летнего россиянина — 59 побед и 13 поражений в профессиональном MMA. Шлеменко известен по выступлениям в турнирах американской организации Bellator, он становился чемпионом промоушена в средней весовой категории.

Ранее «травить» коронавирус водкой предлагал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он неоднократно называл происходящее вокруг коронавируса психозом и высказывал мнение, что всех вылечит работа в поле на тракторе.

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