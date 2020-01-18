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Фанатов Макгрегора описали как «кидающихся пивом в барах пьяных людей»

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Александр Шлеменко
Александр Шлеменко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко описал главных фанатов ирландца Конора Макгрегора. Его слова приводит Sport24.

По мнению Шлеменко, болельщиков в Макгрегоре привлекает харизма. «Этим людям, которые его поддерживают, нравится его пафосное поведение», — сказал боец, заметив, что сам не испытывает к манерам ирландца симпатий. «Вот его эта знаменитая дебильная походка. Многие люди прямо с ума по ней сходят. Это, как правило, пьяные люди, которые потом кидаются пивом в барах. Его болельщики в основном такие», — заявил Шлеменко.

Россиянин подчеркнул, что болельщикам ирландца неважен исход его поединков. «Он остается для них тем человеком, который ведет себя вызывающе, не следит за словами», — заключил спортсмен.

19 января (по московскому времени) Макгрегор проведет бой против американца Дональда Серроне. Поединок пройдет на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Этот выход в октагон станет для ирландца первым с 2018 года, когда боец проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. За бой с Серроне Макгрегор должен получить три миллиона евро без учета бонусов.

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