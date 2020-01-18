Обнародована новая сумма гонорара Макгрегора за возвращение в октагон

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор заработает три миллиона долларов за возвращение в октагон для поединка с американцем Дональдом Серроне. Об этом сообщает MMA Fighting со ссылкой на Атлетическую комиссию штата Невада.

Новая цифра названа без учета бонусов, уточняет издание. Этот гонорар станет для Макгрегора самым высоким в карьере, так как после получения выгоды от продаж трансляции поединка окончательная зарплата спортсмена резко возрастет. При этом Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) не обнародует сумму всех выплат бойцу.

Кроме того, назван гонорар Серроне за выход в октагон. Американец заработает 200 тысяч долларов за бой и еще столько же получит в случае победы.

Ранее сообщалось, что Макгрегор заработает около пяти миллионов долларов, что на два миллиона больше, чем за поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Для Серроне называлась общая сумма в два миллиона долларов.

Макгрегор и Серроне встретятся на UFC 246 в Лас-Вегасе 19 января (по московскому времени). Для ирландца бой станет первым с 2018 года, когда он проиграл Нурмагомедову. По словам главы UFC Дэйны Уайта, Макгрегор получит шанс на реванш с россиянином в случае победы над Серроне.

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