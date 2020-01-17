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Глава UFC назвал условия для боя-реванша между Макгрегором и Нурмагомедовым

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Дэйна Уайт
Дэйна Уайт

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт назвал условия для проведения боя-реванша между ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Его слова приводит MMA Fighting.

Уайт заявил, что если Макгрегор одержит победу над американцем Дональдом Серроне на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе, то получит шанс на реванш. Он посчитал, что для ирландца бой с Нурмагомедовым является главной целью в карьере на данный момент. «Это будет самый знаменательный поединок в истории UFC, которого все ждут с большим нетерпением», — добавил глава промоушена.

Последний раз Макгрегор проводил бой в октябре 2018-го. Он проиграл Нурмагомедову в поединке за пояс чемпиона UFC в легком весе.

11 января ирландец выразил готовность выйти на замену в поединке между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, если кто-то из спортсменов снимется с боя. Спортсмен отметил, что сумеет вписаться в легкую весовую категорию.

Макгрегор вернется в октагон 19 января. Он сразится с американцем Дональдом Серроне в полусреднем весе и возглавит турнир UFC 246.

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