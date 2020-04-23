Боец Шлеменко рассказал о борьбе с курящими в общественных местах

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко борется с курящими в Омской области. Об этом спортсмен рассказал в интервью ТАСС.

Россиянин отметил, что раньше вместе с сыном проводил разъяснительные рейды в отношении распивающих на улице алкоголь. Теперь боец переключился на курящих, так как людей, употребляющих спиртные напитки в общественных местах, он видеть практически перестал.

«Урна в двух метрах, а они кидают бычки на пол. Я призываю убирать и убеждаю людей. К счастью, практически не приходится жестко говорить», — рассказал Шлеменко.

На счету 35-летнего россиянина — 59 побед и 13 поражений в профессиональном MMA. Россиянин известен по выступлениям в турнирах американской организации Bellator, он становился чемпионом промоушена в средней весовой категории.

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