Шлеменко прокомментировал вызов от Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко прокомментировал вызов от соотечественника Александра Емельяненко. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Шлеменко заявил, что не видит для своей карьеры большой выгоды в поединке с Емельяненко. «Почему-то Александру этот бой выгоднее, чем мне. Это очевидно. Емельяненко — очень настойчивый человек, наверняка будет добиваться этого боя, а я препятствовать особо не собираюсь», — добавил он.

Ранее Емельяненко бросил вызов Шлеменко в своем Instagram, предложив сопернику бой по правилам бокса. Шлеменко выразил готовность на поединок против тяжеловеса, однако по правилам MMA.

На счету Шлеменко — 59 побед и 13 поражений. Россиянин известен по выступлениям в Bellator, он становился чемпионом организации.

Емельяненко готовится к поединку с Магомедом Исмаиловым. Бой из-за пандемии коронавируса перенесен на 24 июля.

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