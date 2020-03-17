Бой Александра Емельяненко отложили из-за коронавируса

Поединок российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко с соотечественником Магомедом Исмаиловым перенесен на фоне пандемии коронавируса. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ACA.

Глава промоушена Алексей Яценко заявил, что турнир ACA 107 состоится 24 июля. Поединки пройдут на «ВТБ Арене» в Москве. Яценко уточнил, что билеты на отмененный апрельский турнир будут действительны для новой даты.

О поединке 38-летнего тяжеловеса против Исмаилова было объявлено в декабре 2019-го. Последний вызвал Емельяненко на бой в эфире YouTube-шоу «Хук Вам». Главный бой турнира ACA 107 оказался под угрозой срыва после того, как Емельяненко устроил пьяный дебош в поселке Супсех и был арестован.

Емельяненко не выступал по правилам MMA с августа 2018-го. Тогда его поединок с американцем Тони Джонсоном завершился вничью. Всего в активе российского тяжеловеса 28 побед. Он семь раз уступал в ходе профессиональной карьеры. Емельяненко известен по выступлениям в Pride.

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