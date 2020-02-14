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Александр Емельяненко пожалел будущего соперника

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ACA опубликовал ролик о предстоящем поединке российского тяжеловеса Александра Емельяненко с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Видео опубликовано в YouTube-канале промоушена.

Съемки проводились накануне пресс-конференции. Камера запечатлела встречу Емельяненко и Исмаилова в здании, где проводилась фотосессия. Бойцы побеседовали на лестничном пролете. После общения с Исмаиловым 38-летний россиянин признался, что ему будет жалко бить оппонента. Емельяненко пообещал провести поединок без злости, «по-спортивному».

11 февраля в сети появились кадры, где Емельяненко заключает пари с главой бойцовского клуба «Ахмат» Абузайдом Висмурадовым. Российский тяжеловес поспорил, что сможет год продержаться без употребления алкоголя.

Исмаилов и Емельяненко возглавят турнир ACA 107, который пройдет в Москве 3 апреля.

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