Шлеменко согласился подраться с Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко принял вызов соотечественника Александра Емельяненко. Об этом сообщается на YouTube-канале Александра Лютикова.

35-летний Шлеменко готов на поединок против тяжеловеса. Однако он рассматривает бой по правилам MMA. Изначально Емельяненко говорил о соревнованиях по правилам бокса. Он бросил вызов Шлеменко в своем Instagram.

18 марта Шлеменко выразил готовность подраться с представителем Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исраэлем Адесаньей, который удерживает титул чемпиона организации в среднем весе. По мнению россиянина, новозеландец является для него удобным соперником.

На счету Шлеменко — 59 побед и 13 поражений. Россиянин известен по выступлениям в Bellator и становился чемпионом организации.

Емельяненко готовится к поединку с Магомедом Исмаиловым, который из-за пандемии коронавируса перенесен на 24 июля.

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