Шлеменко и Емельяненко продолжили онлайн-перепалку

Российские бойцы смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко и Александр Емельяненко продолжили заочную перепалку из-за их возможного поединка. Емельяненко обратился к оппоненту в Instagram.

Сначала он назвал Шлеменко «бздилой», раскритиковав его за сумму, которую тот запросил за возможный бой. «Ты за всю историю смешанных единоборств столько не заработал. У тебя совесть есть? Опустись на землю. Надевай перчатки, давай подеремся», — написал Емельяненко.

В ответ Шлеменко заявил, что предложенная им сумма адекватна рыночным расценкам. «Почему Емельяненко так жестко реагирует? Сидит, наверное, без денег и хочет нарисовать себе бой. А на всех остальных ему наплевать. На слабо просто решил взять мальчик», — сказал он в интервью Sport24.

Емельяненко бросил вызов Шлеменко 25 марта, предложив сопернику бой по правилам бокса. Шлеменко выразил готовность на поединок против тяжеловеса, однако по правилам MMA.

На счету средневеса Шлеменко — 59 побед и 13 поражений. Россиянин известен по выступлениям в Bellator, он становился чемпионом организации.

Емельяненко готовится к поединку с Магомедом Исмаиловым. Бой из-за пандемии коронавируса перенесен на 24 июля.

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