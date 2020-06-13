SpaceX запустила новую партию спутников глобального интернета

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX успешно запустила на орбиту новую партию спутников системы Starlink, которая предназначена для обеспечения глобального доступа в интернет. Трансляцию запуска провел сайт компании.

Запуск состоялся в 12:21 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал. Вместе с микроспутниками на орбиту выведены три аппарата американской компании Planet Labs, на которых установлены портативный телескоп и камера для мониторинга поверхности Земли. Первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась на плавучую платформу в океане.

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Запуск стал уже девятым по счету, в последний раз SpaceX отправила в космос 60 спутников Starlink на прошлой неделе, 4 июня. На данный момент группировка достигла 538 аппаратов.

В начале недели инженеры SpaceX провели на портале Reddit конференцию, где ответили на ряд вопросов, в том числе относительно системы Starlink.

В частности, они рассказали, что партия из 60 спутников по техническому оснащению равна примерно четырем тысячам компьютеров на Linux. По словам одного из инженеров, Мэтта Монсона, на данный момент на околоземной орбите находятся около 30 тысяч базовых точек Linux.

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