Раскрыты подробности работы глобального интернета Илона Маска

Инженеры SpaceX провели на Reddit конференцию вопросов и ответов (AMA, Ask me anything). В рамках серии представители корпорации Илона Маска рассказали про устройство проекта глобального интернета Starlink и раскрыли некоторые технические подробности.

Изучив сотни вопросов пользователей, сотрудники SpaceX ответили на несколько десятков из них. Разбирая вопросы безопасности в компании, инженеры подчеркнули, что в корпорации используется специальный инструмент для моделирования нештатных ситуаций и составления любых программ полетов. Есть множество протоколов безопасности: например, если спутники Starlink потеряют связь с Землей, то они перейдут в режим высокого аэродинамического сопротивления, чтобы сойти с орбиты.

Представители компании раскрыли количество данных, генерируемых спутниками Starlink. Выяснилось, что телеметрия спутников передает около пяти терабайт данных в сутки — для сравнения, оборудование миссии Crew Dragon генерирует несколько сотен гигабайт информации. Софт для Starlink обновляется примерно раз в неделю, на Starlink и Crew Dragon установлена одинаковая система оповещения.

Также инженеры сообщили, что по техническому наполнению спутники Starlink скорее ближе к дата-центрам, чем к космическим аппаратам. «Каждая партия Starlink из 60 спутников по оснащению эквивалентна 4000 компьютерам с Linux», — заявил представитель SpaceX Мэтт Монсон (Matt Monson). Также он рассказал, что на околоземной орбите сейчас находятся порядка 30 000 базовых точек Linux.

В начале лета SpaceX успешно запустила на околоземную орбиту дополнительные 60 спутников глобального интернета Starlink. Среди партии посланного в космос оборудования присутствовал тестовый спутник, оснащенный затемняющими панелями, которые предотвращают отражение солнечных лучей от корпуса аппарата. По завершении миссии общее число спутников Starlink на орбите составило 480 единиц.

