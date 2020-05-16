SpaceX отложила пуск партии Starlink ради секретного военного шаттла

Компания SpaceX отложила пуск новой партии интернет-спутников системы Starlink, который планировался на воскресенье, 17 мая. Соответствующее сообщение появилось в Twitter.

В нем говорится, что «из-за конфликта интересов» пуск, который должен был осуществляться с мыса Канаверал, перенесли на сутки. Согласно новому графику, он состоится в понедельник, 18 мая, в 03:32 по местному времени (10:32 мск).

Вероятно, SpaceX пришлось отменить пуск из-за переноса старта ракеты-носителя Atlas V, которая несет на борту секретный военный беспилотный корабль X-37B Космического командования ВВС США. Старт должен был состояться также с мыса Канаверал 16 мая, но был перенесен на сутки из-за непогоды. Об этом сообщается в Twitter компании United Launch Alliance (ULA).

По данным портала nasaspaceflight.com, X-37B — это многоразовая орбитальная испытательная станция, которая может находиться на низкой околоземной орбите до нескольких лет. Она предназначена для проведения экспериментов в космосе, большая часть из которых засекречена. Это уже шестой полет X-37B, всего в распоряжении американских военных есть две такие станции.

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