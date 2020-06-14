Российский призер Олимпиады испугался клещей и разгромил двор

Российский гандболист, призер Олимпиады-2004 Михаил Чипурин разгромил один из московских дворов, испугавшись змей и клещей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Чипурин объявил, что благоустроенный двор в Хорошевском районе — рассадник ненавистной живности. Вместе с женой он решил избавиться от них.

Кроме того, по мнению гандболиста, в поилке для птиц могут захлебнуться дети, так что ее тоже нужно уничтожить. Очевидцы вызвали полицию, но задерживать спортсмена представители правоохранительных органов пока не стали.

Чипурин — обладатель бронзовой награды Олимпийских игр в Афинах. Он многократный чемпион России и чемпион мира среди юниоров. Гандболист не выступает с 2017 года.

19 августа 2019 года сообщалось, что российский хоккеист учинил погром в здании клуба и атаковал сторожа. Форвард был осужден за хулиганство.

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