За погружением «Витязя» в Марианскую впадину пытались следить из США

Армия США пыталась следить за погружением российского глубоководного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, рассказали в эфире телеканала «Звезда» представители конструкторского бюро «Рубин» и Фонда перспективных исследований. Выдержки из их монологов приводит РИА Новости.

По словам главного специалиста «Рубина» Романа Соколова, за погружением «Витязя» наблюдали американский крейсер и разведывательные самолеты.

Руководитель проекта «Витязь-Д» Сергей Лопсарь в свою очередь заявил, что американские самолеты Poseidon облетали буксир «Фотий Крылов», с которого был спущен аппарат, дважды в сутки. В сюжете телеканала при этом было отмечено, что к моменту появления крейсера и самолетов «Витязь» уже был спущен под воду.

Спуск глубоководного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину впервые был произведен в мае. Аппарат достиг дна и зафиксировал глубину — 10028 метров. Предположительно, это первая успешная попытка достижения дна Марианской впадины.

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