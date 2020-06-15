У Ефремова нашли недвижимость за рубежом

У российского актера Михаила Ефремова нашли зарубежную недвижимость. Участок артиста с двумя загородными домами находится неподалеку от Юрмалы — крупнейшего курорта в Латвии. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Жилье удалось приобрести благодаря гонорарам за моноспектакль «Михаил Ефремов. Хороший, плохой, злой». Актер не брал кредиты, чтобы заключить сделку, а копил самостоятельно. Как пишет издание, дома приобретены во время брака с пятой женой Софьей Кругликовой и являются совместно нажитым имуществом.

Также у Ефремова есть дом в Подмосковье и квартира в Москве в Плотниковом переулке. В нее была вложена часть средств от продажи квартиры отца Михаила — актера и режиссера Олега Ефремова, основателя театра «Современник». Еще одна квартира в столице перешла артисту по наследству от матери.

В среднем ежемесячный заработок Ефремова, как подсчитали журналисты издания, составляет три миллиона рублей.

Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию в центре Москвы. Его джип выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого из-за тяжелых травм скончался в больнице. Сам актер не пострадал, в настоящее время он находится под домашним арестом.

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