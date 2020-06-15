Семья погибшего в ДТП с Ефремовым высказалась о сроке для артиста

Семья курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, высказалась о сроке для артиста. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Как пояснил адвокат потерпевших Александр Добровинский, он недавно встречался со своими клиентами для обсуждения данной темы. «Я задавал этот вопрос, и мы пришли к выводу, что справедливым будет тот срок, который назовет прокурор», — отметил он.

По словам Добровинского, никто из представителей Ефремова по-прежнему не связывался с родственниками погибшего, однако недавно им звонил актер Сергей Гармаш и просил встретиться. «Никаких проблем, встреча может быть. Будем слушать абсолютно всех. Позиция семьи понятна: денег не хотим», — подчеркнул адвокат.

Ранее Ефремов записал видеообращение и попросил в нем прощения у родных погибшего по его вине Захарова. Он также предложил им свою помощь. Семья Захарова отказалась от помощи артиста и не приняла его извинения.

Вечером 8 июня Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице из-за потери крови. Сам актер не пострадал, он был отправлен под домашний арест до 9 августа.

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