В России анонсировали создание самой совершенной структуры мегасайенс-установок

В России в течение нескольких лет лет будет создана самая совершенная структура установок класса мегасайенс. Это анонсировал президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук, передает ТАСС.

«Мы неотъемлемая часть мирового пейзажа по мегасайенс... Теперь, в течение ближайших пяти-семи лет мы будем обладать самой совершенной структурой в этой области», — заявил Ковальчук.

По его словам, в настоящее время российские специалисты уже работают над созданием самого мощного нейтронного реактора в Гатчине и синхротрона в Подмосковье. Кроме того, отметил Ковальчук, «Курчатовский институт» от имени России принимает участие в крупнейших международных проектах в Европе, например, в создании лазера на свободных электронах, термоядерного реактора токамак на юге Франции (ИТЭР) и синхротрона в Гренобле.

Создание проектов класс мегасайенс в России и введение их в эксплуатацию предусмотрено нацпроектом «Наука». Всего на его реализацию до 2024 года планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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