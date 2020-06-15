Единственная украинка в UFC рассказала о работе дояркой и грузчицей

Украинская девушка-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Марина Мороз рассказала о тяжелой жизни, которая была у нее до начала спортивной карьеры. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram.

Мороз вспомнила время, когда ей приходилось работать на ферме. «Я доила коров, работала в саду, разгружала машины с зерном», — пояснила она.

Спортсменка добавила, что уже тогда у нее была мечта состояться в смешанных единоборствах (ММА). Мороз заметила, что поначалу ей даже приходилось жить в кладовой спортзала и спать на полу, зато она стала единственной украинкой, которую подписал промоушен. «Как можно было работать и тренироваться? Это было тяжело, но я нашла в себе силы», — заключила она.

Мороз родом из Вольногорска Днепропетровской области. За карьеру 28-летняя спортсменка провела 13 боев по правилам ММА, одержала 10 побед и потерпела три поражения.

В UFC она выступает с 2015 года. Последний поединок под эгидой промоушена украинка провела в марте 2020 года, когда победила бразильянку Мауру Буэно Силву.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!