У переболевших коронавирусом россиян нашли общее осложнение

Многие россияне после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на сохранившийся озноб вне зависимости от погоды. Об этом в беседе с «Комсомольской правдой» рассказала эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

По ее словам, такое осложнение пациенты часто принимают за повторное заболевание и начинают снова принимать лекарства. «Однако, поскольку тесты показывают отрицательный результат, отсутствие коронавируса в организме, то ученые пришли к выводу, что речь идет именно о нарушении в центральной нервной системе (ЦНС), из-за чего страдает центр терморегуляции», — объяснила Павлова. При этом из-за недостатка информации о SARS-CoV-2 сложно сказать о том, временное это нарушение или постоянное.

Врач добавила, что вирус способен поражать не только клетки эпителия (слизистой) органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, но и клетки ткани ЦНС. Повреждение может быть вызвано как непосредственным проникновением вируса, так и его токсинами.

В настоящее время рекомендации для устранения такого состояния не разработаны. «С физиологической точки зрения люди чувствуют озноб, когда происходит спазм кровеносных сосудов и частично нарушается кровообращение. Соответственно, чтобы согреться без вреда для здоровья, можно пить теплый чай, а еще лучше — теплую воду с сезонными ягодами, например, черной смородиной, малиной», — подчеркнула Павлова.

Она призвала россиян не злоупотреблять алкоголем, поскольку он усугубит состояние интоксикации, развивающее из-за коронавируса, и замедлит восстановление. Также врач отговорила граждан от закаливания. «Такая смена [температуры] стимулирует дополнительный синтез гормона кортизола, что может ослабить надпочечники, иммунную систему, и человек рискует легко подцепить любую другую инфекцию», — заключила специалист.

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