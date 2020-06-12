Стало известно о заражении коронавирусом россиян с антителами

В России появились случаи заражения коронавирусом россиян с антителами к SARS-CoV-2. Об этом РИА Новости рассказал главный исследователь ЦКБ Управления делами президента Никита Ломакин.

По словам специалиста, в его клинической практике были пациенты с высоким уровнем содержания антител к вирусу в крови, у которых впоследствии тест на COVID-19 показал положительный результат. Однако делать выводы, что такие примеры свидетельствуют о возможности повторного заражения, пока нельзя, считает Ломакин.

В связи с этим эксперт призвал предпринимать меры предосторожности даже тем гражданам, кто уже переболел коронавирусом.

Ранее для переболевших коронавирусом дали рекомендации в Минздраве. Им посоветовали продолжать соблюдать существующие меры до окончания пандемии, поскольку наличие антител не гарантирует защиту от повторного заражения.

В России за последние сутки было выявлено 8779 заболевших. Общее число зараженных в стране превысило 502 тысячи. Из них 260 тысяч выздоровели, свыше 6,5 тысяч скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.

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