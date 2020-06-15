Кремль отказался считать Уилана политическим заложником

Американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж против России, нельзя считать политическим заложником. Говорить о нем в таких терминах отказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его высказывание опубликовало ТАСС в понедельник, 15 июня.

«Ему были предъявлены обвинения, которые были доказаны в суде и приняты судом», — напомнил Песков.

Посол США в России Джон Салливан ранее в понедельник заявил, что разъярен и разочарован из-за приговора американскому гражданину. По его мнению, обвинение не предоставило свидетельств, доказывающих вину осужденного.

Мосгорсуд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Уилан свою вину не признает. Судебный процесс был закрытым.

Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. На изъятой у него флешке была обнаружена информация, составляющая государственную тайну. По данным газеты «Коммерсантъ», предположительно, на флешке оперативники нашли список личного состава одного из подразделений ФСБ.

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