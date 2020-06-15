Российская «Доктор Франкенштейн» умерла

Работавшая пластическим хирургом без специального образования 37-летняя Алена Верди, которую в СМИ прозвали «Доктор Франкенштейн», умерла в клинике Краснодара, не приходя в сознание. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщает Telegram-канал 112.

1 июня Верди впала в кому. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, в данный момент следствие считает, что к смерти женщины привела попытка самоубийства.

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С марта 2015 года по октябрь 2017-го Верди проводила пластические операции в частной медицинской клинике Краснодара и по месту своего жительства. В результате ее действий были изуродованы семь пациенток.

Она обвинялась по пункту «в» части второй статьи 238 УК РФ («Оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиями безопасности жизни и здоровья потребителям, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью»). Следователи планировали в ближайшее время направить уголовное дело Верди в суд.

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