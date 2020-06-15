Раскрыто содержание последнего послания российской «Доктор Франкенштейн»

Издание «Комсомольская правда» раскрыло содержание последнего послания работавшей пластическим хирургом без специального образования Алены Верди, которую в СМИ прозвали «Доктор Франкенштейн».

Как отмечает издание, послание было адресовано бывшей пациентке Анастасии Исмаиловой, у которой после неудачной операции начались осложнения. По мнению Верди, девушка подала на нее в суд из-за давления руководства клиники, где лжехирург раньше работала. «Ты сама все понимаешь и понимала, на что ты идешь и с кем ты идешь», — написала она.

Кроме того, в послании Верди жаловалась на сломанную карьеру и отсутствие перспектив в будущем. «Сама я никогда более к живому человеку не прикоснусь — ни ради помощи, ни руку подать, — наказуемо это шестью годами УК РФ», — писала она. Лжехирург поинтересовалась у Исмаиловой, довольна ли та сроком, который грозил ей.

Также Верди намекнула на свою возможную скорую смерть. «Только вот разочарую... Не буду я сидеть. Лежать буду. Успокоено, смиренно и уже ни о чем не думать...» — заявила она.

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Алена Верди умерла 15 июня в клинике Краснодара.1 июня пациентка была доставлена в реанимацию, после чего впала в кому. Точные причины ее смерти пока не установлены.

С марта 2015 года по октябрь 2017-го Верди проводила пластические операции в частной медицинской клинике Краснодара и по месту своего жительства. В результате ее действий были изуродованы семь пациенток.

Она обвинялась по пункту «в» части второй статьи 238 УК РФ («Оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиями безопасности жизни и здоровья потребителям, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью»). Следователи планировали в ближайшее время направить уголовное дело Верди в суд.

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