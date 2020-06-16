Кровавая битва мужчины с гигантской смертоносной змеей попала на видео

В регионе Эверглейдс, штат Флорида, змеелов схлестнулся в кровавой битве с пятиметровым питоном весом около 70 килограммов. На видео с их противостоянием обратил внимание телеканал Fox News Channel.

9 июля Майк Киммел (Mike Kimmel), возглавляющий службу по отлову змей и спасения диких животных, нашел гигантскую смертоносную змею. «Она не захотела сдаваться без боя, — шутливо отметил змеелов. — Сперва я не видел ее размеров из-за травы и сорняков, но было очевидно, что передо мной абсолютный монстр. Я знал, что легче и безопаснее всего будет напасть на нее с головы. Но я не мог удержаться от того, чтобы не схватить ее за хвост и не потанцевать с самим дьяволом».

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Пока Киммел вытягивал рептилию за хвост, она пыталась утащить его в высокую траву и в результате укусила его. «Всего один раз, но этого оказалось достаточно, — рассказывает он. — Она довольно глубоко впилась мне в предплечье, проткнула артерию и задела нервы. Мне повезло, что она не зажала мою руку, и я смог увернуться. Потеряв литры крови, я все же укротил ее». Затем он воспользовался мешком для ловли змей, чтобы перевязать рану и остановить кровотечение.

Киммел дотащил пресмыкающееся до лодки, после чего усыпил его. «У меня не было мешка для змей достаточного размера, чтобы перевезти ее без снотворного», — пояснил эксперт по змеям. Он выставил видео с огромным питоном на канале Python Cowboy в YouTube.

Темные тигровые питоны попали во Флориду не более 30 лет назад. Длина типичного представителя этого вида составляет 3,7 метра. Они расплодились в регионе Эверглейдс, занимающем южную четверть полуострова, и принялись истреблять местную фауну. О нападениях на людей не сообщалось. Власти штата неоднократно устраивали конкурсы для охотников, призванные сократить поголовье инвазивного вида.

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