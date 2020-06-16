Клуб АПЛ снова заинтересовался Дзюбой

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм Хотспур» снова рассматривает возможность подписания контракта с нападающим петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой. Об этом сообщает Football.London.

Помимо россиянина, англичане интересуются бельгийским защитником ПСЖ Тома Менье. У обоих футболистов контракты истекают этим летом, поэтому «шпоры» рассчитывают усилиться, пригласив игроков на правах свободных агентов.

В феврале этого года Дзюба рассказал, что с ним связывался представитель главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью, однако «Зенит» выступил против перехода. Тогда речь шла об аренде до конца сезона.

31-летний Дзюба защищает цвета «Зенита» с 2015 года, ранее форвард выступал за «Спартак». В нынешнем сезоне нападающий провел 21 матч в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ), забил 13 мячей и отдал девять результативных передач. В активе футболиста 24 гола в 42 матчах в составе сборной России.

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