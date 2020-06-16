В России опровергли установку камер с функцией распознавания лиц в школах

Устанавливать камеры с функцией распознавания лиц Orwell 2k в российских школах не планируется. Об этом говорится в сообщении заявленного «Ведомостями» в качестве подрядчика госзакупки Национального центра информатизации (НЦИ, входит в «Ростех»), поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 16 июня.

В центре отметили, что компания оснастила системой видеонаблюдения только 1,6 тысячи школ в десяти регионах страны. Оснащение образовательных организаций такими камерами проводилось в 2019 году в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» и национального проекта «Образование».

Поставлять оборудование в 43 тысячи школ для повышения безопасности детей во время учебного процесса НЦИ не будет.

Ранее издание «Ведомости» написало о планах установить камеры Orwell 2k во всех российских школах. По информации издания, с помощью таких камер можно будет отследить, когда ученик пришел в школу, а когда — покинул ее. Издание отмечало, что на закупку камер подрядчику уже было выделено более двух миллиардов рублей.

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