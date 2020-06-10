Ректор лучшего российского вуза допустил начало нового учебного года онлайн

Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова (МГУ) Виктор Садовничий допустил, что занятия в новом учебном году могут начаться в онлайн-режиме — администрация вуза готовиться к такому сценарию. Вместе с тем он отметил, что рассчитывает на возвращение к традиционному формату занятий с 1 сентября. Его слова приводит «Интерфакс» в среду, 10 июня.

По словам Садовничего, вуз готов начать учебный год с учетом требования о социальном дистанцировании и рассадить студентов на расстоянии друг от друга на занятиях. Кроме того, предусмотрено несколько вариантов расселения студентов в общежитиях. Продолжить занятия в дистанционном режиме университет тоже в состоянии — полностью или частично.

Вместе с тем ректор подчеркнул: «У меня есть внутренняя уверенность, что мы начнем 1 сентября».

Также Садовничий добавил, что конкурс в этом году будет не меньше, чем в прошлом, а плату за обучение увеличивать не планируется — она останется на уровне 2019 года.

МГУ имени Ломоносова занял 74-е место в рейтинге лучших университетов мира по версии Quacquarelli Symonds и стал первым среди российских вузов. В прошлом году московский университет был на 84-й строчке. С 2014 года вуз поднялся в списке на 46 пунктов и вошел в топ-75 по миру.

Ранее заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации журфака МГУ, член СПЧ Иван Засурский спрогнозировал рывок в качестве заочного образования в России на фоне пандемии коронавируса. По его словам, также будут развиваться компании, оказывающие образовательные услуги, а в университетах начнут больше использоваться видеоматериалы и видеосвязь.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». На нацпроект выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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