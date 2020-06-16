В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц Orwell 2k, которые должны помочь обеспечить безопасность детей. Об этом сообщают «Ведомости» во вторник, 16 июня.

По информации издания, с помощью таких камер можно будет отследить, когда ученик пришел в школу, а когда — покинул ее. Кроме того, система позволит выявлять посторонних в помещениях школы. Издание отмечает, что на закупку камер подрядчику — Национальному центру информатизации (НЦИ, входит в «Ростех») — уже было выделено более двух миллиардов рублей. За разработку системы отвечает компания «Элвис-неотек».

«Система видеонаблюдения с компьютерным зрением Orwell 2k предназначена для автоматического обнаружения и классификации целей и ситуаций, передачи в реальном времени видеоинформации оператору», — говорится на сайте компании.

Вместе с тем, по мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олега Смолина, внедрение такой системы видеонаблюдения в школах не имеет смысла, поскольку нападения на школы совершают в основном сами учащиеся, для которых камеры с функцией распознавания лиц не будут препятствием. Кроме того, Смолин отметил, что внедрение такой системы можно расценивать как «некое направление цифрового концлагеря».

Ранее сообщалось о 17-летнем российском подростке, который не захотел возвращаться в школу после каникул и поджег ее. Он выбил окно в кабинете директора, проник в помещение, отключил от сети компьютер и провода от камер видеонаблюдения, а затем зашел в кабинет географии и поджег спичками географические карты, висевшие на стенах. Убедившись, что огонь распространяется, подросток покинул здание.

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