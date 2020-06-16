Названо условие завершения «Северного потока-2»

Строительство газопровода «Северный поток-2» будет завершено, если страны Евросоюза, которым он выгоден, станут действовать исходя из собственных экономических интересов, защищая их от посягательств со стороны властей США. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Его словам приводит ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-24».

«Если немцам, голландцам, тем же датчанам, другим странам, которые заинтересованы в получении российского газа, позволят действовать исходя из этого интереса, у нас все обязательно получится», — отметил сенатор.

По словам Косачева, предсказать развитие ситуации с проектом сложно, так как американская сторона еще не использовала все «козыри» в виде государств, где преобладают «антироссийские настроения».

В начале июня США запланировали расширение санкций против «Северного потока-2» и внесли соответствующий проект на рассмотрение в сенат Конгресса.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов сначала из-за позиции Дании, которая не согласовывала маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем — из-за ограничений со стороны США в отношении компаний, участвующих в проекте.

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