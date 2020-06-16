Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки выявлено в Москве (1416), Подмосковье (694) и Иркутской области (319). Об этом сообщает во вторник, 16 июня, оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Более 100 новых случаев зарегистрировано в Петербурге (234), Свердловской области (233), Воронежской области (220), Нижегородской области (209), Ханты-Мансийском автономном округе (184), Челябинской области (169), Красноярском крае (161), Ростовской области (160), Ульяновской области (146), Саратовской области (128), Иркутской области (127), Орловской области (122), Новосибирской области (109), Архангельской области (107), Волгоградской области (106), Самарской области (106).

Меньше всего заражений зафиксировали в Ненецком автономном округе (3) и Севастополе (2). Всего за последние сутки в России выявлено 8246 случаев коронавируса в 83 регионах.

По данным на 16 июня, в России подтверждено 537 210 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Умер 7091 человек, выздоровели 284 539 пациентов.

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