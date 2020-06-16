Фанаты похвалили модель с заболеванием кожи за публикацию фото в бикини

Канадская супермодель и активистка с заболеванием витилиго (нарушение пигментации кожи — прим. «Ленты.ру») Винни Харлоу опубликовала в соцсетях новую фотографию, на которой она запечатлена в купальнике. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На снимке 25-летняя модель позирует у водоема боком к камере. Она одета в красно-желтый полосатый купальник марки I Am Gia. Свой образ Харлоу дополнила массивным ожерельем с камнями.

Публикация активистки бодипозитива собрала 400 тысяч лайков. Фанаты похвалили ее за уверенность в себе и смелость размещать откровенные снимки в сети. «Невероятно сильная и вдохновляющая», «Спасибо за то, что помогаешь нам принимать свои недостатки», «Благодаря тебе я полюбила свое тело таким, какое оно есть», «Очень красивая и мужественная женщина», — высказались они.

Ранее в июне Винни Харлоу показала подписчикам фотографии, на которых она запечатлена в роскошном частном самолете. На одном из кадров она позировала на диване в кабине небольшого лайнера в белом топе с глубоким декольте и коротких облегающих шортах. Для другой публикации Харлоу снялась на откидном трапе самолета.

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