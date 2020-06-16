На Ямале за лето построят два новых центра для лечения коронавирусной инфекции

На Ямале в скором времени появятся два инфекционных центра для лечения коронавируса. Соответствующее решение принял губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главы региона.

Центр в Салехарде на 100 мест возведут к сентябрю 2020 года. Новый больничный корпус в Новом Уренгое на 200 коек будет открыт в октябре. Таким образом строительство центров пройдет в рекордно сжатые для Крайнего Севера сроки.

«Если учесть возможный прогноз, что осенью нас ждет вторая волна заболеваемости, мы должны быть готовы заранее. Приняли решение построить инфекционные центры в Новом Уренгое и Салехарде. Это быстровозводимые по такому же принципу здания, как строят военные в разных уголках страны. Это качественные здания, которые прослужат десятилетия и будут полностью отвечать нашим климатическим условиям. В центрах будет установлено самое современное оборудование», — отметил Артюхов.

Глава ЯНАО подчеркнул, что опыт борьбы с коронавирусной инфекцией показал важность создания резервных коек, поскольку заболевание распространяется активно и одновременно его переносит большое количество людей. В настоящий момент в регионе создано 1113 коек для лечения коронавирусной инфекции, что в два раза превышает федеральный норматив, поэтому в регионе нет дефицита специализированных мест для лечения заболевших. Половина всех коек оборудована кислородом. Власти ЯНАО готовятся к разному развитию эпидемиологической ситуации.

Стройкомплекс региона готов к работам и места для площадок будущих объектов уже определены. Центры будут представлять собой капитальные здания, которые затем можно использовать под различные медицинские нужды. Уже заключены контракты на проектирование и строительство объектов.