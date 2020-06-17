Мишустин отменил акты времен Сталина и Косыгина

Председатель правительства Михаил Мишустин отменил более 450 устаревших актов, изданных в СССР и РСФСР с 1946 по 1991 год, когда союзный Совет министров возглавляли в том числе Иосиф Сталин и Алексей Косыгин. Соответствующее постановление размещено на сайте правительства в среду, 17 июня.

Уточняется, что отдельные положения указанных актов утратят силу в 2020 и 2021 годах. В их числе правила ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, квалификационные требования к водолазам и сторожам, нормы усушки мяса и естественной убыли колбас в процессе хранения.

В январе в России анонсировали отмену еще 3,5 тысячи советских законов в рамках механизма так называемой регуляторной гильотины. Как объяснил Дмитрий Медведев, занимавший на тот момент должность премьер-министра страны, это делается, чтобы снизить административную нагрузку на предпринимателей из-за «зачастую абсолютно абсурдных в современных условиях нормативных правил».

«Регуляторная гильотина» — законодательная реформа по отмене устаревших и неактуальных нормативно-правовых актов.

Иосиф Сталин был первым председателем Совета министров СССР с марта 1946 года по март 1953-го. С октября 1964 года по октябрь 1980-го должность занимал Алексей Косыгин.

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