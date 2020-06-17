Эсминец США вошел в Черное море

Эсминец Военно-морских сил (ВМС) США вошел в воды Черного моря, сообщает РИА Новости.

«17 июня 2020 года в акваторию Черного моря вошел эсминец УРО "Портер" (типа "Орли Берк") ВМС США», — приводит агентство текст сообщения Национального центра управления обороной Российской Федерации. В нем же говорится, что силы Южного военного округа контролируют действия американского корабля.

9 января российский военный корабль опасно сблизился с американским эсминцем «Фаррагут» (USS Farragut) в северной части Аравийского моря. Минобороны прокомментировало случай, отметив, что эсминец США нарушил международные правила предупреждения столкновения судов в море: находясь слева от движущегося российского корабля, «Фаррагут» совершил маневр на пересечение его курса.

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