Названы российские города с самыми дешевыми лекарствами

Москва возглавила список крупных городов России с самыми низкими ценами на лекарства. Об этом говорится в исследовании сервиса «Все аптеки», пишет РИА Новости.

В Москве стоимость аптечки составляет 7246 рублей. На втором месте по дешевизне оказался Омск (7294 рубля), на третье специалисты поместили Челябинск (7396 рублей). Самым дорогим с точки зрения лекарств крупным городом России оказался Санкт-Петербург, где их стоимость составила 9134 рубля. Средняя стоимость аптечки в России составляет 7883 рубля.

Материалы по теме На здоровье Коронавирус не щадит мировую экономику. Но некоторым странам он поможет выйти в лидеры

Если рассматривать отдельные категории лекарств, то самые дешевые анальгетики продают в Омске (186 рублей), а самые дорогие — в Новосибирске (324 рубля). Наиболее доступные по цене препараты от простуды эксперты обнаружили в Москве (175 рублей), наиболее дорогие — в Челябинске (202 рубля).

В категории лекарств от расстройства желудка самые доступные препараты можно приобрести в Ростове-на-Дону (24 рубля), самые дорогие продают в Казани (32 рубля). В сегменте противоаллергических средств меньше всего за такие лекарства придется заплатить в аптеках Екатеринбурга (207 рублей). Больше всего придется потратить в Санкт-Петербурге (447 рублей).

Кроме того, эксперты установили, что при травмах наиболее доступные препараты продаются в Москве (105 рублей), а наиболее дорогие — в Нижнем Новгороде (134 рубля). В категории антибактериального мыла также лидирует Москва (79 рублей). Дороже всего его продают аптеки Екатеринбурга (123 рубля).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!