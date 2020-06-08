Разработчик рассказал о российском препарате от осложнений после коронавируса

Разработчик российского препарата «Левилимаб» для лечения осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, рассказал об особенностях лекарства. Изначально препарат предназначался для лечения ревматоидного артрита, сообщил в беседе с RT гендиректор биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов. Его слова опубликованы в Telegram-канале издания.

«Мы смогли зарегистрировать препарат для экстренного применения у больных COVID-19 в РФ. Прямых аналогов нет, потому что это уникальная молекула», — сказал Морозов. По его словам, лекарство получило хороший результат на клинических испытаниях.

Этот препарат помогает не допустить потенциальных «плачевных последствий» и значительно снизить смертность от COVID-19, отметил разработчик. Компания планирует наладить производством «Левилимаба», чтобы покрыть потребность России в этом лекарстве.

6 июня сообщалось, что «Левилимаб» поступит в российские больницы через три недели. Он был зарегистрирован Министерством здравоохранения по специальной процедуре и стал вторым российском лекарственным средством, признанным эффективным в борьбе с коронавирусом.

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