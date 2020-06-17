Стала известна причина смерти российской «Доктор Франкенштейн»

Причиной смерти работавшей пластическим хирургом без специального образования 38-летней Алены Верди, которую в СМИ прозвали «Доктор Франкенштейн», стал обширный инсульт. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, посмертное исследование установило у женщины инсульт с образованием гематомы, серьезное поражение мозга. При этом Верди перед тем, как ее госпитализировали, находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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Источник издания сообщил, что женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Ее организм получил большую дозу инсулина, что привело к гипогликемической коме, и у нее уже были неустранимые повреждения головного мозга. Даже если бы Верди удалось вывести из комы, то она, скорее всего, осталась бы инвалидом.

Алена Верди умерла 15 июня в клинике Краснодара. 1 июня ее доставили в реанимацию в состоянии комы. Следствие считает, что к смерти женщины привела попытка самоубийства. Но проверяются и другие версии.

С марта 2015 года по октябрь 2017-го Верди проводила пластические операции в частной медицинской клинике Краснодара и по месту своего жительства. В результате ее действий были изуродованы семь пациенток.

Она обвинялась по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиями безопасности жизни и здоровья потребителям, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью»). 4 июня планировалось начать судебный процесс над Верди.

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