Мэр Лондона сократил себе зарплату

Мэр Лондона Садик Хан сократил себе зарплату и приостановил повышения другим сотрудникам мэрии ради экономии на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает ITV.

Хан распорядился уменьшить свою зарплату на 10 процентов. Таким образом, в 2020 году он недополучит примерно 15,3 тысячи фунтов (почти 19,2 тысячи долларов). Повышения же временно заморожены сотрудникам мэрии, занимающим руководящие посты.

Причиной такого решения градоначальника послужило «разрушительное воздействие» коронавирусной инфекции на бюджет Лондона. Хан указал, что с начала пандемии резко упали доходы транспорта, а также получаемые от бизнеса налоги. В итоге бюджет недополучает средства, что может вылиться в сокращения в рядах полицейских, пожарных, сотрудников транспортной сферы и администрации. Мэр добавил, что не является сторонником жестких мер экономии, поскольку именно сейчас необходимо инвестировать в восстановление города.

По последним данным, в общей сложности в Великобритании коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 300,7 тысячи человек, из которых 42,2 тысячи скончались. По числу заболевших Соединенное Королевство оказалось на первом месте среди европейских стран.

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