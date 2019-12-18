В России мэр города подала в суд на отказавшегося повышать ей зарплату депутата

Мэр Верхнего Уфалея Челябинской области Вера Ускова подала в городской суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к местному депутату Евгению Савельеву, который проголосовал против повышения заработной платы местным бюджетникам и главе города. Поводом якобы стал опубликованный в соцсетях пост с критикой Усковой. Об этом сообщил Znak.com со ссылкой на источники в политических кругах города.

Перед сентябрьскими выборами глава региона Алексей Текслер заявил о необходимости повысить зарплату муниципальным работникам на 4,3 процента. В Верхнем Уфалее такой документ направили в собрание депутатов в октябре, при этом увеличить зарплату предлагалось всем — как техническому персоналу, так и главе города.

Изначально в повестке заседания 29 октября было три отдельных вопроса — о повышении зарплат техперсоналу, муниципальным служащим и высшим должностным лицам, однако их предложили рассмотреть вместе. Савельев предлагал рассмотреть вопросы по одному, однако большинство отказалось. Затем он проинформировал коллег, что будет голосовать против именно из-за главы города. По его мнению, повышать зарплату мэру нелогично, так как в городе ранее произошло много скандалов, которые пришлось решать вышестоящим чиновникам. Он также предложил Усковой самой отказаться от повышения или временно снять вопрос с повестки, однако этого не произошло.

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30 октября Савельев опубликовал во «ВКонтакте» пост, в котором объяснил свой отказ повышать Усковой зарплату. Он написал, что большая часть сотрудников администрации работает добросовестно, получая при этом маленькие зарплаты. По его мнению, повышение зарплат им оправданно, и он готов был это поддержать. При этом он считает, что депутаты «не имеют морального права повышать зарплату главы округа даже на один рубль», поскольку, утверждал он, в Верхнем Уфалее произошли две коммунальные аварии, во время которых Ускова «врала, отмалчивалась и показала свою беспомощность как управленец». Как пишет Znak, такое же заявление Савельев опубликовал в «Одноклассниках».

В иске Ускова потребовала опровергнуть «порочащие честь и достоинство сведения» и взыскать в качестве компенсации морального вреда 100 тысяч рублей. По ее мнению, Савельев «беспочвенно оценивает работу главы как недобросовестную», «искажает картину», а также делает громкие заявления, не обладая должной компетенцией. «Глава добросовестно исполняет свои полномочия и по сей день», — сказано в иске. Предварительное слушание по делу назначено на 24 декабря 2019 года.

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